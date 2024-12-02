تطورات اليوم الـ 423 من حرب غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 423 على التوالي، القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين المدنيين المأهولة والمدارس ومراكز النزوح، مرتكبة مجازر وجرائم حرب جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 45 مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات، بقصف وعدوان الاحتلال المستمر على مناطق متفرقة في القطاع، منذ ساعات فجر أمس الأحد.

ويتزامن ذلك مع استمرار جيش الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة بحق المدنيين، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع؛ الذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ 57 تواليًا.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و429 شهيدا، بالإضافة لـ 105 آلاف و250 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

استشهد مواطن، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع مدينة بيت لاهيا وغرب جباليا تزامناً مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، مواطناً توفي داخل حفرة خلال محاولته حفر بئر للمياه غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، استهدف قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدف إطلاق نار من زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غربي خانيونس ومحيط مدرسة الفردوس ومحيط العطار غرب رفح جنوبي القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي من قبل الآليات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة غزة باتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق نشب في منزل لعائلة "بكر" خلف فندق الأمل غربي مدينة غزة، إثر استهداف إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مبانٍ سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة.

أصيب عدد من المواطنين المدنيين في قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلاً بمحيط مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأُبلغ عن ارتقاء الشاب أحمد عمر عليان، جراء قصف الاحتلال على حي النصر غرب مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، غارة جوية، استهدفت محيط دوار المالية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف شارع الحطبية وشارع الرضيع في مدينة بيت لاهيا ومنطقة الصفطاوي ومخيم جباليا ومنطقة قليبو، شمالي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات والطائرات المسيرة الإسرائيلية النار بشكل كثيف في منطقة الصفطاوي وأحمد ياسين شمال وشرقي مخيم جباليا قطاع غزة.

وحلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفاد سكان محليون بأن جيش الاحتلال أحرق العشرات من منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.