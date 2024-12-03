غزة.. مطالبات بإجلاء 25 ألف مريض للعلاج خارج القطاع

طالب أطباء فلسطينيون ودوليون، بـ"إجلاء 25 ألف جريح ومريض، من قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة القدس عبر الممر الإنساني بين المنطقتين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في مستشفى المطلع "أوغستا فكتوريا" بالقدس المحتلة اليوم الثلاثاء، وذلك مع خروج معظم المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة.

وقال الأطباء إن "التقديرات تشير إلى أن 25 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى رعاية طبية منقذة للحياة بسبب وضعهم الخطير".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 424 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.