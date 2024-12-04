انتشال جثامين 9 شهداء بقصف (إسرائيلي) شرقي رفح

انتشل مواطنون ،صباح اليوم الاربعاء، عشرة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس ،مواطنين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن عدد من الشبان تمكنوا رغم المخاطر الكبيرة من التوجه لمحيط مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار، ونجحوا في انتشال ١٠ شهداء من بركس تعرض للقصف من الطيران المسير والمدفعية أمس.

وأشاروا إلى وجود عدد آخر من الشهداء بمنطقة المشروع ،وتبة زارع وخلف مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار، دون أن يتمكن المواطنين من الوصول إليهم بسبب القصف الاسرائيلي.

وعُرف من بين الشهداء الذين تم انتشالهم من شرقي مدينة رفح ، جهاد عايش أبو شاب ،وأسعد أنور الجُرف ، ومهند مؤيد أبو عواد ، وزاهر جميل أبو دقة، وريم زهير ضهير.

وأعلن في رفح صباح اليوم عن استشهاد الشابين رعد فتحى أبو حميد ومحمد كامل أبو حميد جراء استهداف بالقرب من جمعية الصلاح بمخيم الشابورة وسط المدينة.