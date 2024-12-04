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بينهم خمسة أطفال تفحمت أجسادهم

17 شهيدا وحريق ضخم بقصف «إسرائيلي» لخيام النازحين بمواصي خانيونس

الرسالة نت

أعلنت مصادر طبية استشهاد 17 مواطنا، مساء الثلاثاء، بقصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت خيام النازحين، ما أسفر عن عدد كبير من الضحايا، فيما اندلع حريق كبير في أحد المخيمات المستهدفة.

وأضاف الشهود أن من بين الشهداء خمسة أطفال على الأقل نقلوا إلى المشافي جثثا متفحمة.

وأشاروا إلى إخلاء منطقة جنوب شارع "الاسطبل" بمواصي خان يونس بعد قصف طائرات الاحتلال ونشوب حرائق بالمكان وتشريد مئات النارحين في العراء جراء احتراق وتدمير خيامهم.

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حرب الإبادة مواصي خانيونس المنطقة الإنسانية

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