10 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بمدينة غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 50 آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يأوي عددا كبير من النازحين في مدينة غزة.

قال الدفاع المدني، في تصريحات بثها على قناته في تلجرام، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجزرة جديدة مساء اليوم الأربعاء بعد قصفه منزلاً يعود لعائلة "الدلو" في شارع الجعرور قرب النفق بمدينة غزة، كان يؤوي العشرات من النازحين، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، وهنالك عدد من المفقودين.

وعصر اليوم ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى، استشهد على إثرها 20 نازحاً حرقاً وأصيب العشرات بحروق خطيرة، كانوا قد فروا من جرائم الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 46 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.