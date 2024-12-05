ثأرا للسنوار.. (القسام) تنفذ كمينا ثالثا ضد الاحتلال

بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، مشاهد من تنفيذ مقاتليها "كمينا ثالثا" ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن عملية الانتقام لرئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وأطلقت "القسام" على العملية المركبة -المكونة من 3 كمائن- اسم "الانتصار لدماء السنوار"، وجرت في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي رفح في 24 الشهر الماضي.

واستشهد السنوار -الذي يوصف بأنه قائد معركة "طوفان الأقصى"- مشتبكا مع قوات الاحتلال في حي السلطان غربي رفح، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي بداية الفيديو، قالت "القسام" إن مقاتليها ظلوا في أماكنهم بعد تنفيذ الكمينين الأول والثاني، انتظارا لقوات الاحتلال في مقتلة الكمين الثالث رغم شدة القصف المدفعي والجوي على حي الجنينة.

وتضمنت اللقطات استهداف مقاتلي "القسام" جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105"، إلى جانب استهداف ناقلتي جند بقذيفتين مضادتين للدروع.

وشملت المشاهد أيضا استهداف مبنى يتحصن بداخله عدد من الجنود بقذيفة مضادة للأفراد، إضافة إلى ضرب دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105".

وختمت "القسام" الفيديو بتوعد أحد قادتها الميدانيين بكمائن ضد الاحتلال، مؤكدا أن "القول ما ترون وليس ما تسمعون"، وتعهد في الوقت نفسه بالقتال حتى النصر أو الشهادة.

وكانت "القسام" قد بثت مطلع الشهر الجاري مشاهد من الكمين الأول ضمن عملية الانتقام للسنوار، وشمل عدة مراحل بدأت بعمليات قنص استهدفت جنودا قدموا من محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، ثم ضرب آليات الاحتلال وقوات النجدة بقذائف مضادة للدروع.

وفي الثالث من الشهر الجاري، بثت "القسام" مشاهد من الكمين الثاني، وتضمن استهداف مبنى تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وكذلك استهداف آلية هندسية وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105".

ودأبت "القسام" على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية للاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 426 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.