رئيس الوزراء القطري: يجب وضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية بغزة

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوضع حد لاستمرار المأساة الإنسانية بغزة.

وأكد في كلمة له بمنتدى الدوحة على أن التمسك بالنهج التقليدي بالتعامل مع الأزمات المستعصية يؤدي إلى تفاقمها ، وينبغي ابتكار أساليب جديدة لإنهاء العنف والتأسيس لسلام مستدام.

وشدد على أن بقاء الوضع في غزة ستكون له تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة وشهدنا ذلك بلبنان.

وأشار إلى أن تجربة الهدنة التي تحققت أثبتت إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي.

واضاف " كيف لمجتمع دولي يتحدث عن الابتكار والحلول التكنولوجية أن يفشل في حماية المدنيين بمناطق النزاع".

وكرم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الصحفيين كارمن جوخدار وكريستينا عاصي ووائل الدحدوح ومعتزعزايزة خلال منتدى الدوحة على جهودهم في تغطية العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة.