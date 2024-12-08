كتيبة جنين: السلطة اقتحمت مستشفى واختطفت جريح واعتدت على الأهالي

أكدت كتيبة جنين، مساء السبت، أن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار على الأهالي في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة الشاب صالح أبو زينة بجروح خطيرة.

وأوضحت الكتيبة، في بيان للرأي العام، أن أجهزة السلطة اقتحمت مستشفى ابن سينا في المدينة واختطفت الجريح أبو زينة بطريقة وصفتها بالوحشية، حيث أزالت أجهزة التنفس الصناعي عنه ونقلته بواسطة مصفحة إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية حوّلت مستشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية، وأطلقت منه النار بشكل عشوائي على منازل الأهالي في محيط المستشفى.

وأشارت الكتيبة إلى أن أجهزة السلطة خرقت اتفاق الصلح، وواصلت ملاحقة عناصر المقاومة، واعتدت على أهالي المخيم، منتهكة حرمة المستشفيات والجرحى وعائلات الشهداء.

وطالبت كتيبة جنين بوقف "عدوان" الأجهزة الأمنية على أبناء الشعب وردع ممارساتها تجاه أهالي المخيم.