نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم ، أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية بتهم تتعلق بالفساد. حيث يواجه نتنياهو عدة تهم تشمل خيانة الأمانة، إساءة الائتمان، والاحتيال، والفساد، وذلك في سلسلة من القضايا التي تعرف إعلاميًا باسم "قضايا الفساد 1000، 2000، و3000".

وتعد هذه المحاكمة جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية التي بدأتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد نتنياهو، والتي تتعلق بتلقيه هدايا ومزايا غير قانونية من رجال أعمال، إلى جانب محاولات للتأثير على وسائل الإعلام مقابل تقديم تسهيلات لهم. وقد دافع نتنياهو عن نفسه مرارًا، مؤكدًا أن جميع التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأنه ضحية لمؤامرة سياسية تهدف إلى إزالته من منصبه.

التحقيقات والمحاكمة بدأت قبل عدة سنوات، وقد أثارت جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث كانت نقطة انقسام حادة بين مؤيديه ومعارضيه. في الوقت نفسه، استمرت المحاكمة على الرغم من استمرار نتنياهو في منصب رئيس الحكومة، وهو ما أثار العديد من الانتقادات بشأن استمراره في ممارسة مهامه الحكومية في ظل القضايا القضائية المعلقة.

وتمثل هذه المحاكمة اختبارًا حاسمًا لنظام القضاء الإسرائيلي وأثره على الحياة السياسية في إسرائيل، حيث يترقب المجتمع ( الإسرائيلي) والدولي نتائج هذه المحاكمة وما سيترتب عليها من تداعيات سياسية.

وكان رئيس الوزراء المتهم قد قدم الشهر الماضي للمحكمة المركزية طليا لتأجيل شهادته لمدة 15 يومًا متذرعا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.