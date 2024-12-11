حملة اعتقالات( إسرائيلية) وإغلاق شركتي صرافة برام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، وإغلاق شركات صرافة.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وتمركزت على دوار المنارة، ونشرت القناصة على بعض المباني، وداهمت عدة شركات صرافة، عرفت من بينها شركتا العجولي وفخر الدين، وعلقت أوامر إغلاق على مدخليهما.

وشمال شرقي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 3 شبان، قبل انسحابها من بلدة المغير، وهم سعيد اياد الحج محمد، منجد عوض النعسان، ليث عبد العزيز النعسان.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود جميل عودة (25 عامًا) من منزله بضاحية شويكة، وهو شقيق الشهيد إسلام الذي استشهد قبل حوالي شهرين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى باسل شريم بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد حامد، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في حي كفر سابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمرو عدوان بعد مداهمة منزله في منطقة الإسكان بالمدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود جميل عودة ومحمود رياض فريج من ضاحية شويكة بالمدينة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي المدينة، وداهمت اسكان روجيب، واعتقلت الشقيقين أسيد ودريد عز الدين دويكات، والشاب أيهم دويكات.

وجنوبي نابلس، اعتقل الاحتلال نحو 10 شبان من بلدة بورين، بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وعرف من بين المعتقلين، اسماعيل احمد عيد، محمد احمد عيد، عمار اسماعيل عيد ابو محمود، عمر بشير جبريل قادوس، احمد عزرين ابو باهر، عبادة راشد نجار، هيثم بشار قادوس، سعيد مرسي عيد، مصطفى ياسر الزهراوي، عمرو محمد رجا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، شابين من بلدة حوسان غربي المدينة، وهما :يزن محمد زكري زعول، علاء محمد لافي شوشة.

وعادة ما يشن الاحتلال حملات اقتحام واعتقالات يومية بمناطق متفرقة من الضفة، تتخللها عمليات تحقيق ميدانية، واعتداءات بالضرب على المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب محتويات المنازل.

وبلغ عدد حالات الاعتقال، 11 ألفًا و900، منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية.