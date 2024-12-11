(توجيهي 2005).. هذا هو النظام المعتمد لطلبة قطاع غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، توضيحا لطلبة "توجهي 2005" بقطاع غزة، بخصوص امتحانات الثانوية العامة، في ظل الإبادة المتواصلة على الثطاع لليوم الـ 432 تواليا.

وبحسب الوزارة فإن الدراسة للطلبة المتواجدين داخل قطاع غزة ستكون وفق الرزم التعليمية التي نشرتها على صفحتها لكل الفروع، فيما ستكون للطلبة المتواجدين خارج قطاع غزة وفق المنهاج الطبيعي المقرر للعام 2025.

وفيما يتعلق ببعض مباحث التخصصات لطلبة الفروع المهنية داخل القطاع أو خارجه على السواء، فإن الدراسة ستكون وفق الرزم التعليمية، بحسب "التعليم".

وتشمل هذه المباحث للرفوع الآنف ذكرها: علم الصناعة، الرسم الصناعي، لدى الفرع الصناعي، وعلم الزراعة حيواني ونباتي، لدى الفرع الزراعي، والعلوم المهنية، الرسم المهني لدى فرع الاقتصاد المنزلي.

والإثنين الماضي، نشرت "التعليم" برنامج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" /الدورة الثالثة لطلبة قطاع غزة الموجودين خارج الوطن، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع سفارات دولة فلسطين بالخارج، عبر وزارة الخارجية لتوفير كل متطلبات عقد الامتحان.

وتبدأ الامتحانات بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني القادم 2025، وتنتهي في 5 فبراير/ شباط 2025، والتي سجل لها 523 من الطلبة، ويتوزعون على 22 دولة، معظمهم في مصر، وفقا للوزارة.

ويشار إلى أن قرابة 35 ألف طالب وطالبة من الموجودين داخل غزة، والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان العام الماضي ملتحقون حالياً بالمدارس الافتراضية، فيما تواصل "التعليم" الإعداد لعقد امتحان خاص بهم في فبراير/شباط المقبل.

واستشهد 11,923 طالبا فلسطينيا، وأصيب 19,199 بجروح متفاوتة منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتصاعد العدوان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وفقا لآخر معطيات وزارة التربية والتعليم، الشهر الماضي.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 788 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ 432 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و786 شهيدًا، بالإضافة لـ 106 آلاف و188 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.