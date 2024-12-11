إصابة 3 مستوطنين بعيارات نارية بعد محاولتهم اقتحام قبر يوسف شرق نابلس

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين صباح اليوم الأربعاء بجروح متفاوتة، وذلك بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار على مركبتهم خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المستوطنين الثلاثة كانوا في طريقهم لاقتحام قبر يوسف، حيث استهدفهم مقاومون فلسطينيون بالرصاص، ما أدى لإصابتهم بجروح لم تعرف طبيعتها.

وهرب المستوطنون من المكان بعد إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى "هداسا” في مدينة القدس للعلاج. ويشكل قبر يوسف بؤرة توتر في المنطقة على ضوء اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المستمر للمكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من اعتداءات واستفزازات متكررة.

وكان قبر يوسف الذي يقع شرقي مدينة نابلس في السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع "يهودي مقدس” في أعقاب نكسة عام 1967.



