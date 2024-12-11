استشهاد الصحفية إيمان الشنطي ونجلها بغزة

استشهدت الصحفية ايمان حاتم الشنطي، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف استهدف شقة سكنية في عمارة الملش بحي الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 193 منذ بدء الحرب على القطاع.

وكان آخر ما نشرته الصحفية "الشنطي" على صفحتها في "فيسبوك": "معقول إنه لساتنا عايشين، الله يرحم الشهداء"، قبل 3 ساعات فقط من استشهادها.





ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الصحفية إيمان الشنطي، المذيعة بإذاعة صوت الأقصى جراء قصف إسرائيلي لمنزل أسرتها بمدينة غزة، لافتا إلى ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 193صحفيا.

وقال المنتدى في بيان وصل "الرسالة نت" إننا إذ ننعى الصحفية "الشنطي" ونجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ 432 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و805 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و257 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.