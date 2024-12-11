كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" في جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها دمرت ناقلة جند صهيونية في منطقة الخلفاء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، باستخدام عبوة ناسفة من نوع "شواظ".

وقالت الكتائب في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، إن العملية أسفرت عن إيقاع طاقم الناقلة بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن التفجير وقع أثناء مرور ناقلة الجند في المنطقة المستهدفة.

وأضافت الكتائب أنها ستواصل تصعيد عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع، في إطار الرد على العدوان المستمر على الفلسطينيين.

من جهتها، لم تصدر قوات الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق رسمي بشأن هذا الهجوم حتى الآن.