مقتل مستوطن وإصابات خطيرة جراء عملية إطلاق نار جنوب القدس

قتل مستوطن وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ( إسرائيلية) في منطقة جنوب القدس، صباح اليوم.

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد استهدف مسلح واحد على الأقل الحافلة أثناء سيرها على الطريق رقم 60، عندما كانت في طريقها من تجمع "غوش عتصيون" إلى القدس.

وأفادت المصادر أن خمسة مستوطنين أصيبوا داخل الحافلة، بينهم إصابة بليغة وإصابتان ما بين متوسطة إلى خطيرة، بالإضافة إلى إصابات أخرى جراء تناثر الزجاج بعد إطلاق النار. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته البليغة.

وعقب الهجوم، أغلق جيش الاحتلال طريق حاجز الأنفاق في كلا الاتجاهين، وشرع في عمليات بحث وتمشيط مكثفة في المنطقة الفاصلة بين القدس وشمالي بيت لحم، تحسباً من تنفيذ عملية ثانية. وأكدت قوات الاحتلال أنها تواصل التحقيق في الحادث وتكثف الجهود للقبض على منفذ الهجوم.