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استشهاد شاب وإصابة آخرين إثر محاولة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في قلقيلية

شهيد وجرحى في عملية اغتيال لعدد من الشبان في قلقيلية
شهيد وجرحى في عملية اغتيال لعدد من الشبان في قلقيلية

الرسالة نت

أفادت مصادر محلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية باستشهاد شاب وعدد من الجرحى في  أنباء أولية تشير إلى اغتيال قوات الاحتلال لعدد من الشبان بعد تسلل وحدة خاصة إلى المدينة في ساعات الفجر. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وداهمت أحياء مختلفة في المدينة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

كما منع جيش الاحتلال الإسعاف من الوصول إلى المنطقة التي وقع فيها الهجوم، مما أثار مخاوف من إصابات خطيرة بين المواطنين والشبان. كما أشارت الأنباء إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات أخرى، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول عدد الشهداء أو المصابين حتى الآن.

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت حملة دهم واسعة في المدينة، حيث اقتحمت عدة منازل لمواطنين واعتقلت عدداً من الشبان، وسط استمرار المواجهات الميدانية. وتواصل السلطات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في المدينة بشكل مكثف، في وقت تسود فيه حالة من التوتر في المنطقة.

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