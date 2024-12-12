الكاتب هويدي: عباس يسهم في إضعاف الموقف الفلسطيني

وصف الكاتب المصري الكبير، د. فهمي هويدي، موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من رفض تشكيل لجان إدارية لإدارة قطاع غزة وتنكره لدوره تجاه القطاع، بأنه إسهام في إضعاف الموقف الفلسطيني.

وقال هويدي في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن "الجناح الوطني في حركة فتح تراجع دوره مؤخرًا، ويجب عليه اليوم أن يقول كلمته. على هذا الجناح أن يعمل على الحد من دور عباس في محاولاته لإخضاع الحركة الوطنية لصالح الاحتلال وشروطه".

وأوضح هويدي أن "مواقف عباس تطعن في العمل الوطني الفلسطيني"، مضيفًا: "شعبنا في غزة لا يعرف من أين تأتيه الضربات، من الاحتلال أم من عباس".

ووصف مواقف عباس بأنها متماهية مع سياسات الاحتلال، التي تهدف إلى إبقاء غزة تحت حرب الإبادة المستمرة، داعيًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى بذل المزيد من الجهد لتجاوز شروط عباس ودوره الذي يسعى لإخضاع القطاع.

وأشار هويدي إلى أن تنفيذية منظمة التحرير وحركة فتح أعلنتا رفضهما للمقترح المصري، الذي يهدف إلى تشكيل لجنة إسناد وطنية، رغم أشهر طويلة من التوافق بين حركتي حماس وفتح على تفاصيل هذه الورقة.

ويأتي رفض حركة فتح للورقة المصرية بشأن غزة متزامنًا مع تصاعد المجازر الإسرائيلية في حرب الإبادة المستمرة ضد القطاع منذ أكتوبر من العام الماضي.