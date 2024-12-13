33 شهيداً في مجزرة مروعة بمخيم النصيرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الخميس، استشهاد 30 فلسطينياً في مجزرة وحشية مروّعة ارتكبها الاحتلال بعد قصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح المكتب، أن جيش الاحتلال قصف عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شرَّدهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف "هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".

وأدان "بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المذبحة الوحشية الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 33 شهيداً يضافون إلى قوائم الشهداء الكرام"، مطالبة كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروّعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.