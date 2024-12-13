اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بالضفة أعقبها حملة اعتقالات واسعة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، وعمل على قطع الطرق من خلال إقامة الحواجز العسكرية، وإجراء حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاقة لعشرات للمواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في قباطية بجنين ومخيمي العين وبلاطة بنابلس، فجر الخميس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء الخميس، مواطنا ونجله من بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وأكد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطن عبد الله مخالفة ونجله غازي وتعرضت لهم بالضرب.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أصيب شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، خلال اقتحام البلدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابا (34 عاما) وطفلا (15 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال في الساق واليد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت فوريك، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأضافت المصادر بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

واعتقلت أيضاً قوات إسرائيلية خاصة، الخميس، شابا قرب مخيم عسكر، شرق نابلس، حيث اقتحمت القوة مطعما قرب مخيم عسكر، واعتقلت الشاب سامح الريماوي.

مدينة بيت لحم..

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مواطنا ونجله، من قرية حرملة، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جمال عادل الزير (40 عاما) ونجله عبد الرحمن (17 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال، منطقة المالحة شرق بيت لحم، ووأفاد رئيس بلدية زعترة، محمد ذويب، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة المالحة وتمركزت فيها.

مدينة الخليل..

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بلدة بيت عوا غرب المدينة، وداهمت للمرة الثانية خلال هذا اليوم منزل المعتقل عز سلامة المسالمة (28 عاما) في منطقة "الدلال" وسط البلدة.

من جانبه قال، مدير بلدية بيت عوا، محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل الشهيد، وأخذت قياسات المنزل، وطلبت من عائلته إفراغ محتوياته تمهيدا لهدمه.

وأضاف "المسالمة"، أن المنزل يتكون من ثلاثة طوابق، وتسكنه عائلة المعتقل المسالمة، حيث يؤوي أكثر من 20 فردا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت المنزل فجر اليوم، واعتقلت والدة المعتقل المسالمة وأربعة من أشقائه.

مدينة جنين..

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عائلة على إخلاء منزلها في قرية جلبون، شرق جنين.

وأفادت عائلة المواطن أحمد عمر أبو الرب، أن الاحتلال اقتحم المنزل وأجبرهم على إخلاء الطابق الثالث منه، الذي يسكنه نجله عمر وزوجته، وحوله لثكنة عسكرية، مشيرا إلى قوات الاحتلال طالبتهم بإخلاء المنزل لمدة أربعة أيام.

وتتعرض قرية جلبون لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل المواطنين وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية عدة أيام بعد إجبار أصحابها على إخلائها.

الأغوار الشمالية..

وأحرق مستوطنون، الخميس، بناية سكنية، وردموا بئرا لجمع المياه لمواطنين في منطقة جباريس بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين أضرموا النار في غرفة للسكن للمواطن محمد فقهاء، وردموا بئرا لجمع المياه للمواطن محمد فقهاء.

وتشهد مناطق الأغوار تزايدا في حدة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون، من اعتداءات جسدية ضد المواطنين، وطردهم من المراعي، وسرقة مواشيهم، وحرق ممتلكاتهم.

مدينة قلقيلية..

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حواجز عسكرية بمحيط مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخلي قلقيلية الشرقي والجنوبي، وحاجزين عسكريين على مدخل قرية كفر لاقف ومدخل بلدة عزون، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت بهويات راكبيها.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من (12) ألف من الضّفة بما فيها القدس المحتلة، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

يذكر أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.