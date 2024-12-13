4 شهداء باستهداف مجموعة مواطنين قرب منتزه البلدية بغزة

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، إثر استهداف مجموعة وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية متطابقة، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة؛ أسفر عن 4 شهداء وجرحى.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي دخلت اليوم الجمعة يومها الـ 434 على التوالي، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين المدنيين المأهولة والمدارس ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و835 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و356 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة.