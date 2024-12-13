القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية دعماً للشعب الفلسطيني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي صادر عنها، عن تنفيذ عمليات عسكرية بواسطة سلاح الجو المسير، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن العملية الأولى استهدفت هدفاً عسكرياً في مدينة عسقلان المحتلة، بينما استهدفت العملية الثانية هدفاً آخر في مدينة يافا المحتلة. وأكدت القوات أن الطائرتين المسيرتين تمكنتا من تجاوز الأنظمة الدفاعية والوصول إلى أهدافهما بنجاح.

وفي تطور آخر، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالتنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية مشتركة استهدفت مواقع حيوية جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مشددة على أن العمليات ستتواصل حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها.

واختتم البيان بالتأكيد على موقف اليمن الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مع الدعاء بنصر الأمة وحرية اليمن واستقلاله