كتيبة قباطية تحذر محافظ جنين: سنرد بالقوة على أي عدوان ضد المخيم

حذرت كتيبة قباطية محافظ جنين كمال ابو الرب من أن أي تحرك عدائي أو دخول عسكري إلى المخيم يؤدي لإصابة أي من المقاومين، سيجابه برد بحزم، ولن يتوانى المقاومون عن التعامل مع المحافظ مباشرة.

وأكدت الكتيبة أن اليد التي تمتد لإيذاء مخيمنا ستُقطع، موجهة رسالة للمحافظ ابو الرب مفادها: “نحذر من التمادي في الظلم أو التورط في تنفيذ مخططات ضد أبناء شعبنا ومجاهدينا”

واستنكرت الكتيبة تصريحات المحافظ ابو الرب غير المسؤولة التي اتهم المقاومين فيها بأنهم “خارجون عن القانون”، زاعمًا أنه لا يريد انسحابات أو صفقات، وأنه قادر على إنهاء هذه “الحرب الأهلية” غير مبالٍ بالأرواح التي تُزهق سواء من العساكر أو المقاومين.

واعربت الكتيبة عن رفضها لهذه التهديدات التي تأتي في ظل ما يعيشه شعبنا العظيم من أزمات متتالية تشمل: قطع الكهرباء والماء، ومنع المواطنين من العمل، وحرمان الطلاب من الدراسة، ومحاصرة المجاهدين في مخيم جنين من قِبَل السلطة الفلسطينية.

وأضافت في بيانها: “لقد سبق وسامحناه احترامًا لروح ابنه الشهيد شامخ كمال أبو الرب، إلا أنه لم يقدر هذا الموقف واستمر في تجاوزاته”.

وتابعت: “يا أبا شامخ، لا تضيع دم ابنك الطاهر ولا تجعل نفسك أداة بيد حكومة رام الله الخائنة، احترم عائلتك المجاهدة، ولا تكن درعًا لحكومة تمعن في خيانة الوطن والشعب”.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أيام، حيث تنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.