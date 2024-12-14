إصابات بقصف الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة بغزة واندلاع حريق فيها

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة قرب دوار فلسطين بمدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين، وسط اندلاع حريق بالمدرسة إثر الاستهداف الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية إعلامية، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيرة لمدرسة الماجدة وسيلة بدمدينة غزة، لافتة إلى اندلاع حريق داخل المدرسة جراء الاستهداف، وإصابة بعض المواطنين إثر ذلك.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي 212 مركزاً للإيواء والنزوح منذ بدء الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفقا لآخر معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، في ذكرى مرور 430 يوما من العداون.