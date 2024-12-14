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أبو عبيدة: الاحتلال تعمد قصف مكان تواجد الأسرى الفلسطينيين وأسرى العدو

أبو عبيدة
أبو عبيدة

الرسالة نت

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مؤخرًا مكانًا كان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، مشيرًا إلى أن الاحتلال قام بتكرار القصف لضمان مقتل الأسرى.

وفي تصريحاته، أكد أبو عبيدة أن لديهم معلومات استخبارية تؤكد أن القصف كان متعمدًا بهدف قتل الأسرى وحراسهم، مشيرًا إلى أن محاولات المجاهدين لانتشال الأسرى قد أسفرت عن نجاح في انتشال أحد أسرى العدو، ولكن مصيره لا يزال مجهولًا.

كما حمل أبو عبيدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الغادر وعن حياة الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهديد. وأضاف أن هذا العمل يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة ستواصل التصدي للاحتلال بكل السبل المتاحة، متمسكة بحقوق الأسرى في الحرية والكرامة.

 

 

 

 

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#مقاومة #طوفان_الأقصى #أسرى #أبو عبيدة

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