قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

القسام تقنص جنديًا شرقي جباليا

القسام تقنص جنديًا شرقي جباليا
القسام تقنص جنديًا شرقي جباليا

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في منطقة شرقي مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغٍ عسكري اليوم الأحد: "إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرقي جباليا".

وكانت الكتائب قد عرضت يوم السبت مشاهد من عملية كمين نفذتها الأسبوع الماضي، استهدفت شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود الإسرائيليين قرب مفترق الاتصالات غربي مخيم جباليا. وأوضحت القسام أن العملية تمت صباح الاثنين الماضي، حيث نصب مقاتلوها كمينًا محكمًا لسرية من مشاة وآليات الاحتلال في المنطقة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي تشهد مواجهات مستمرة مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 436 يومًا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299232

كلمات مفتاحية

#غزة #مقاومة #طوفان_الأقصى #جباليا #القسام #جندي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر