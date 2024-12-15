القسام تقنص جنديًا شرقي جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في منطقة شرقي مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغٍ عسكري اليوم الأحد: "إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرقي جباليا".

وكانت الكتائب قد عرضت يوم السبت مشاهد من عملية كمين نفذتها الأسبوع الماضي، استهدفت شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود الإسرائيليين قرب مفترق الاتصالات غربي مخيم جباليا. وأوضحت القسام أن العملية تمت صباح الاثنين الماضي، حيث نصب مقاتلوها كمينًا محكمًا لسرية من مشاة وآليات الاحتلال في المنطقة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي تشهد مواجهات مستمرة مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 436 يومًا.