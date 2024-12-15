وقفة تضامنية في ذكرى استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة واحتجاجًا على استهداف الصحفيين

في الذكرى الأولى لاستشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، نظم العشرات من الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان وقفة تضامنية في مدينة غزة، تأكيدًا على الوفاء لروح الشهيد وللتنديد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين.

وشارك في الوقفة الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، حاملين صورًا للشهيد أبو دقة، ومرددين شعارات تدعو إلى حماية الصحفيين، في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحقهم، بما في ذلك استهدافهم أثناء أداء واجبهم المهني في تغطية جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وخلال الوقفة، أكدت مجموعة من الصحفيين في كلمات متتالية أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعمد استهداف الصحفيين، محاولًا تكميم الأفواه وإخفاء جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، داعين إلى محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

وتحدث الصحفيون عن تضحيات الشهيد سامر أبو دقة الذي استشهد أثناء تغطيته للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدين أنه سيكون دائمًا حيًا في قلوبهم وعقولهم، وأنهم سيواصلون حمل الأمانة الإعلامية رغم كل المخاطر.

وقد اختتمت الوقفة التضامنية بتكريم للشهيد أبو دقة، وتوجيه رسائل للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين.