تطورات اليوم الـ 439 من حرب غزة

دخلت حرب "إسرائيل" وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها قوات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية والمدنيين والنازحين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 439على التوالي، تزامنًا مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة عن وصول استغاثات من منطقة مواصي رفح التي تنشط فيها أعمال عدائية إسرائيلية في ظل عدم توفر ممرات آمنية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الاسرائيلي على غزة 45 ألفًا و59 شهيدًا، و107 آلاف و41 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فضلًا عن آلاف المفقودين، والدمار الهائل الذي طال البنية التحتية، والمجاعة التي أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن.

آخر التطورات

استهدفت قوات الاحتلال قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

وفجرت قوات الاحتلال براميل وروبوتات في محيط المستشفى، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة بطاح في محيط مستشفى كمال عدوان، للمرة الثانية بعد ارتكاب مجزرة فيه بقتل 8 مواطنين مساء أمس.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بارتقاء شهيد وإصابة عدة مواطنين، إثر إطلاق دبابات الاحتلال النار على المواطنين في منطقة المواصي غرب رفح.

كما ارتقى شهيدان في قصف استهدف خيمة نازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعرضت منطقة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، لقصف مدفعي متواصل.

ووصلت فجر اليوم عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف منزل سكني بمنطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

واستشهد ٨ مواطنين وأصيب ٧ آخرين في استهداف منزل يعود لعائلة بطاح قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة هناء محمد منصور وأصيب 5 آخرين بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأعلن عن استشهاد المسعف وسام إبراهيم ثابت في قصف الاحتلال على محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

واطلقت الآليات الاحتلال النار بشكل كثيف وطائرات كواد كابتر والمروحيات الإسرائيلية في محيط أرض المفتي والمدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتعرض محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة لاستهداف من مدفعية الاحتلال.