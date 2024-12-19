 استشهاد أكثر من 50 مواطنًا في غزة والشمال خلال أقل من 24 ساعة

أعلنت مصادر الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا في أقل من 24 ساعة، جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق مختلفة في محافظتي غزة والشمال. وأكدت المصادر أن من بين الشهداء 14 طفلاً و8 سيدات، فيما لا يزال العشرات من الجرحى في حالة حرجة، وسط تحديات كبيرة تواجه الفرق الطبية في ظل الوضع الإنساني المتدهور.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية مكتظة في مدينة غزة، جباليا، وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مما أدى إلى دمار واسع في الأبنية السكنية والمرافق العامة. كما أشار الدفاع المدني إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة تحت الأنقاض، حيث يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى بعض المواقع بسبب شدة القصف.

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، جددت منظمات حقوق الإنسان دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن الوضع في غزة أصبح لا يُحتمل وأن هناك حاجة ماسة إلى إغاثة عاجلة للمصابين والنازحين.