تجدد الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمقاومين في مخيم جنين

تجددت الاشتباكات مساء أمس الخميس بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقاومين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتصاعد التوترات في المنطقة. وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجار داخل المخيم، فيما ذكرت منصات إعلامية فلسطينية أن انفجارًا نجم عن عبوة ناسفة استهدفت آلية لقوات الأمن، حيث أظهر مقطع مصور سحب الآلية بعد إعطابها.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد انقطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المخيم بعد استهداف الأجهزة الأمنية لمحول كهرباء في المنطقة. وقد شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاشتباكات بين المقاومين والأجهزة الأمنية في المخيم.

وخلال هذه المواجهات، استشهد ثلاثة فلسطينيين، من بينهم قائد ميداني في "كتيبة جنين"، كما أصيب عدد من الأشخاص بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أن الحملة الأمنية تهدف إلى السيطرة على المخيم واعتقال من وصفتهم بالخارجين على القانون، بالإضافة إلى نزع سلاحهم، في حين تؤكد "كتيبة جنين" أن سلاحها موجه فقط لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.