إصابات وأضرار بسقوط صاروخ يمني في «تل أبيب»

أفادت وسائل اعلام عبرية، عن سقوط صاروخ باليستي يمني، على مبنى وسط “تل ابيب”، فجر اليوم السبت، بعد فشل اعتراضه من المنظومات الدفاعية الاسرائيلية.

ودوّت صافرات الإنذار في “تل أبيب” (يافا) في الداخل المحتل بالإضافة إلى عدة مناطق محيط القدس المحتلة، تزامناً مع المحاولات الفاشلة لاسقاط الصاروخ اليمني.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ فشل محاولات اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيراً الى ورصد سقوط مقذوف في “تل أبيب”.

وعرضت وسائل إعلام عبرية، مشاهد للحظة إصابة الصاروخ اليمني لهدفه في “تل أبيب”، مشيرة الى حدوث دمار في المبنى المستهدف ، وتحطّم زجاج جراء الموجة الانفجارية التي خلّفها الصاروخ اليمني.

كما نقلت وسائل اعلام عبرية، عن فرق الإسعاف الإسرائيلي أنّ 18 شخصاً أصيبوا في “تل أبيب”، جرّاء السقوط الصاروخ اليمني.

وتعد العملية الثالثة من نوعها خلال ثلاثة أيّام، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الجمعة، أنها نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها.

ونهار الخميس الماضي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنّ سلاحُ الجوِّ المسيرُ استهدفَ بطائرةٍ مسيرةٍ (بطائرة من دون طيّار) هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ ،في منطقةِ يافا المحتلة، وأكّدت أنّ العملية حققت هدفَها بنجاحٍ.

المصدر: وكالات