مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الــ442

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد نحو 20 شخصًا، بينهم 17 شهيدًا في محافظتي غزة والشمال، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى مساء يوم السبت.



وفي تطور جديد فجر الأحد، أفاد الدفاع المدني بسقوط عدد من الشهداء والإصابات نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة موسى بن نصير في حي الدرج وسط مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين، حيث استشهد 8 أشخاص، غالبيتهم من الأطفال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني عن مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة. وأوضح الدفاع المدني أن القصف أسفر عن استشهاد11 فلسطينيًا وإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل العائلة. كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 4 شهداء من تحت الأنقاض إثر قصف منزل عائلة مطر في مخيم النصيرات.

وفي ظل التصعيد المستمر، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة للجزيرة عن بدء الاحتلال هجومًا شاملاً على مستشفى كمال عدوان، حيث طلب الاحتلال من الطواقم الطبية إخلاء المستشفى على الفور، ما يهدد حياة 80 مريضًا داخل المستشفى.

وتواصل طواقم الدفاع المدني جهودها في انتشال الضحايا والمصابين، وسط حالة من القلق الشديد بسبب تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت المدنية والطبية في القطاع.

وحسب الأرقام الأخيرة لوزارة الصحة فقد أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,206 شهيد و 107,512 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.