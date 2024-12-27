مقتل ضابطين وإصابة جنود خلال معارك غزة

قتل ضابطان إسرائيليان وأصيب ثلاثة جنود بجراح خطيرة، بينهم قائد دبابة، في معارك محتدمة شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ12 الماضية، وفقًا لما أعلنته مصادر عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال أن الضابط القتيل الأول هو النقيب عميت ليفي، قائد طاقم في كتيبة الاستطلاع رقم 6551، الذي قُتل في كمين قرب جنوبي مدينة غزة، بينما لقي الرائد هود شرايبمان، قائد فصيل في وحدة الأشباح، مصرعه إثر تفجير عبوة ناسفة شمال القطاع.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجنود المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال اشتباكات عنيفة في مناطق مختلفة شمال القطاع، في تصعيد يشير إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في توجيه ضربات مؤلمة لقوات الاحتلال