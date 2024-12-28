الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يختطف 26 من أفرادنا ولا نعرف مصيرهم

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة عن ارتفاع عدد المعتقلين الذين اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الحالية إلى 26 معتقلاً، مشيرًا إلى أن مصيرهم لا يزال مجهولًا.

وأضاف الدفاع المدني في بيانٍ رسمي أن هؤلاء المعتقلين تم اختطافهم من قبل قوات الاحتلال أثناء قيامهم بواجباتهم الإنسانية في إغاثة المصابين وتقديم المساعدات للمدنيين الذين تعرضوا للعدوان. وأكد البيان أن مصير المعتقلين يبقى غامضًا، في ظل الظروف القاسية والتصعيد المستمر في المناطق المستهدفة.

كما أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أحمد حسن الكحلوت الليلة الماضية مدير الدفاع المدني في محافظة الشمال، وذلك في استمرار لنهج الاحتلال التدميري الذي يستهدف العمل الإنساني والإغاثي في المحافظة.