الصحة في غزة تحذّر من وفيات جديدة للأطفال نتيجة البرد

قال د. أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي، أن خمسة أطفال توفوا حتى كتابة هذه السطور نتيجة تجمدهم حتى الموت في خيام النازحين بغزة.

وأكد الفرا، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الوفيات لن تتوقف في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها شعبنا، مضيفًا: "قد نفقد المزيد من الأرواح نتيجة موجة البرد الشديدة التي تجتاح منطقة المواصي، المعروفة بأنها باردة أساسًا بسبب قلة البنيان فيها".

وأوضح الفرا أن الأطفال الذين وصلوا إلى المستشفى كانوا في حالة "أجساد متجمدة"، مشيرًا إلى أن "معالم الزُرقة كانت واضحة على أجسادهم".

وأضاف أن هذه الحالات تتزامن مع انتشار وباء فيروس الإنفلونزا الموسمية، الذي يُصنَّف كقاتل للفئات ذات المناعة المنخفضة، قائلاً: "الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا المرض".

ودق ناقوس الخطر بقوله: "أنقذوا الأطفال من الموت المحقق الذي يهدد حياتهم في كل لحظة".

أسماء الأطفال الشهداء:

عائشة القصاص (21 يومًا)

علي عصام صقر (23 يومًا)

علي حسام عزام (4 أيام)

سيلا محمود الفصيح (14 يومًا)

الطفل جمعة البطران

وفي وقت سابق، توفي الممرض أحمد زهران نتيجة تجمده من البرد.

وحذّرت منظمات دولية عديدة، كان آخرها نداء أطلقه المفوض العام للأونروا، من خطورة وفاة الأطفال بردًا في غزة نتيجة استمرار حرب الإبادة ضد القطاع منذ 15 شهرًا.