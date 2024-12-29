خازم للرسالة: ما تقوم به السلطة إبادة في مخيم جنين

وصف أمين خازم والد الشهيد نضال مؤسس كتيبة جنين، ما يحدث في أروقة المخيم من جرائم ترتكبها أمن السلطة بـ"الإبادة".

وقال خازم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "السلطة الفلسطينية تستعرض كل قوتها؛ لتحصل على شهادة التزكية والرضا الإسرائيلية لتتولى مسؤولياتها بغزة؛ ولو كان على حساب الدم الفلسطيني".

وأوضح أن القوة التي تستخدمها السلطة بحق المدنيين في جنين كبيرة؛ "اطلاق نار عشوائي؛ استهداف للبيوت والمنازل".

وتساءل: "أين كانت هذه القوة عندما تعرض جنين للاجتياح ؛ بدلا من المرة عشرة؟!"

وأجاب: "الوطن هو أن تحميه لا أن تغرقه في الدم والفوضى؛ وهذا ما يحدث في جنين".

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملتها الأمنية العسكرية ضد مخيم جنين منذ ما يزيد عن أسبوعين؛ في ظل اعدامات ارتكبتها بحق مقاومين وأطفال وآخرها الصحفية شذى الصباغ؛ التي أعدمت بدم بارد صباح اليوم.