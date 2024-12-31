مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ452

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف جباليا البلد شمال القطاع. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق عدد كبير من خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع، مما رفع حصيلة الشهداء بسبب الظروف القاسية إلى ستة، خمسة منهم أطفال، نتيجة البرد الشديد وانعدام المأوى.

خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية، حيث وصل إلى المستشفيات 27 شهيدًا و149 مصابًا. ورغم ذلك، لا تزال أعداد من الضحايا عالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر. ومع تواصل العدوان، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,541 شهيدًا، إضافة إلى 108,338 مصابًا.

وفي تصعيد خطير، استهدف الاحتلال نظام الطوارئ في محطة ضخ مياه الصرف الصحي "7ب" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى تعطيل الخطة الطارئة البديلة. هذا القصف ينذر بحدوث كارثة صحية وبيئية، مع ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي في المحطة والشوارع المحيطة، مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بين السكان.

ورغم شدة العدوان، تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية. ففي عملية مركبة شمال القطاع، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا، حيث قتلوا خمسة جنود إسرائيليين من مسافة قريبة، وأحرقوا دبابة "مركفاه" بطاقمها، واستهدفوا جيبًا عسكريًا بالقنابل اليدوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وسط هذه التطورات، يعيش قطاع غزة كارثة إنسانية متفاقمة، حيث تتعرض البنية التحتية للتدمير المستمر، ويزداد معاناة المدنيين الذين يواجهون خطر المجازر، الأوبئة، والبرد القارس في خيام النزوح.