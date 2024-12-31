شخصيات فلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية تعطيل جهود وقف الحرب

حمّلت شخصيات فلسطينية تضم مثقفين وكتاب ورجال أعمال وممثلي مجتمع مدني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطيل جهود وقف الحرب.

وأكدت أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تهدف إلى خلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري وإطالة أمده، والتخلص من التزاماتها الإنسانية.



جاء ذلك في بيان قال الموقعون عليه إنه من داخل خيام اللجوء وسط الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا.

ودعا البيان السلطة الفلسطينية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الحياة إلى القطاع ودعم صمود سكانه.

وطالبت الشخصيات الفلسطينية رئيس السلطة محمود عباس بالتحرك الفوري للإعلان عن تحمل السلطة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أهله في مواجهة الظروف الكارثية التي يعيشونها.

يشار إلى أن عباس رفض "كل المحاولات المصرية" لإعلان لجنة إسناد مجتمعيّ في قطاع غزة، فيما طالبت القاهرة واشنطن، بالضغط عليه لقبول ذلك

وقال مصدر فلسطيني، شارك في لقاءات الفصائل التي أُجريت في القاهرة، مؤخّرا، إن الفصائل، سلّمت مصر قائمة مكوّنة من 50 شخصية مستقلّة للعمل في لجنة الإسناد المجتمعي، على أن يجرى اختيار 15 شخصية من القائمة لبدء العمل في اللجنة بإشراف مصري.

كما شددت الشخصيات الفلسطينية على ضرورة التعاون مع الجهات الإغاثية والدول الشقيقة، وعلى رأسها مصر، لإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.



وأشار البيان إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، بما يضمن استعادة النظام السياسي الفلسطيني وإعداد الأرضية لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تعيد تشكيل النظام السياسي على أسس وطنية.



الموقعون:

1. عائد أبو رمضان- رئيس الغرفة التجارية

2. ناهض حسونة -نائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

3. خليل أبو شمالة- ناشط حقوقي

4. احمد أبو عيدة-رئيس جمعية رجال الاعمال

5. ايمان عواد-نائب رئيس الغرفة التجارية

6. إبراهيم أبو شعر-صحفي

7. سهيل السقا-رئيس اتحاد المقاولين

8. عبد الكريم عاشور-نائب رئيس مركز تطوير المؤسسات الاهلية

9. علاء الاعرج-رئيس اتحاد المقاولين سابقا

10. زهير مدوخ-رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

11. عبد السلام زقوت-نائب نقيب المهندسين سابقا

12. رياض عواد-كاتب سياسي

13. عمر شعبان-مدير مركز بال ثينك للدراسات

14. تامر الوادية-عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

15. صفوت مشتهي-رجل اعمال واصلاح

16. مصطفي مسعود-رجل اعمال

17. جميل عبد النبي-كاتب سياسي

18. عاطف القانوع-أستاذ جامعي

19. اكرم عطالله-كاتب ومحلل سياسي

20. هاشم سكيك-امين سر اتحاد المقاولين

21. طارق السقا-رجل اعمال

22. سامر موسي-أستاذ جامعي

23. ايمن جمعه-محلل إقتصادي

24. عصام حماد-ناشط سياسي

25. فيصل الشوا-رئيس بال تريد

26. شوكت أبو صفية-ناشط سياسيي

27. صلاح عبد العاطي-رئيس الهيئة الدولية (حشد)

28. خالد الوادية-رئيس نادي رياضي غزة

29. احمد الحلو-رئيس جمعية شركات البترول والغاز

30. إسماعيل النخالة-نقيب جمعية مستوردي السيارات

31. اسامه كحيل-رئيس اتحاد المقاولين سابقا

32. اكرم حماد-رجل اعمال

33. وليد العوض-سياسي