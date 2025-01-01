هذه قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ(إسرائيل) منذ الـ 7 من أكتوبر/ 2023

قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مليارات الدولارات كمساعدات لـ(إسرئيل) منذ أحداث الـ 7 من أكتوبر عام 2023.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، "منذ 7/10 قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت قيمتها حوالي 22 مليار دولار".

وتابع، "منذ 7 أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 22 مليار دولار، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)".

وأردف، "أفادت التقارير أن الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 69% بين عامي 2019 و2023. لإسرائيل، وهو رقم ارتفع إلى 78% في الفترة التالية".

وقال "واينت": "حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار، وقفز هذا الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024".

المصدر: الجرمق