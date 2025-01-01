27 شهيدًا منذ الصباح ... غزة تبدأ عام 2025 بمجازر جديدة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجازر جديدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا منذ بدء اليوم في أماكن متفرقة من قطاع غزة .

وفي واحدة من أكثر الجرائم دموية، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين من عائلات بدرة وأبو وردة وطروش في جباليا البلد شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقًا لتصريحات الدفاع المدني.

يأتي هذا التصعيد في أولى ساعات العام 2025، ليضيف إلى سجل الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر، مع استمرار تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض بسبب القصف العنيف.

وأفادت مصادر طبية أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

ومع هذه المجازر الأخيرة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,553 شهيدًا و108,379 مصابًا، وسط تدهور إنساني غير مسبوق في القطاع المحاصر.