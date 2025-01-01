6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة السويركي

أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، عن انتشال جثامين ستة شهداء، بينهم ثلاث أطفال وامرأتان، من تحت أنقاض منزل عائلة السويركي في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، والذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأفادت المصادر بأن الطواقم واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب شدة القصف والانهيارات الناجمة عنه. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وأكد الدفاع المدني أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين العزل.