حملة تضامن عالمية تطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية وحماية القطاع الصحي في غزة

تصاعدت المطالبات الدولية للإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي

. يأتي ذلك في إطار أسبوع التضامن مع الأطباء في غزة، الذي شهد تنظيم مؤتمرات صحفية في عدة مدن حول العالم للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي في غزة ووقف ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية".

وأعلنت أكثر من 50 منظمة صحية تضامنها مع العاملين في قطاع الرعاية الصحية في غزة، فيما وقع أكثر من 5000 عامل صحي على بيان يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية النظام الطبي في القطاع، الذي يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأعرب المشاركون في أسبوع التضامن عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، مؤكدين ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المرافق الطبية وضمان حماية العاملين فيها من أي استهداف.