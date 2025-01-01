2,977 اعتداءً على التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال 2024

أفادت منظمة "البيدر" المتخصصة في الدفاع عن حقوق التجمعات البدوية في فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2,977 اعتداءً خلال عام 2024 استهدفت التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن هذه الاعتداءات أسفرت عن تهجير 67 تجمعًا بدويًا بالكامل، مما أدى إلى تشريد 340 عائلة تضم 2,345 فردًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضحت "البيدر" أن الانتهاكات تنوعت بين هدم المنازل، مصادرة الأراضي والممتلكات، الاعتداء الجسدي، وتدمير مصادر المياه والمواشي، التي تمثل مصدر الرزق الأساسي لهذه العائلات.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار مخطط الاحتلال لتفريغ الأراضي من سكانها الأصليين بهدف توسيع المستوطنات غير القانونية والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ودعت "البيدر" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، مؤكدة أن التهجير القسري للسكان يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي.