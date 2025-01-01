الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح تستنكر ممارسات السلطة وانتهاكاتها بحق الطلبة

أعربت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية عن استنكارها الشديد للهجمة التي وصفتها بـ"الشرسة" من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد طلبة الجامعة، وخصوصًا ما يتعلق بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية مزاعم وصفتها بـ"الواهية".

وأوضحت الكتلة في بيانها أن خمسة من طلبة الجامعة لا يزالون رهن الاعتقال لدى أجهزة الأمن، من بينهم رئيس مجلس الطلبة عمرو قواريق، الذي يقبع في السجن لليوم التاسع عشر على التوالي.

كما أدانت حادثة اقتحام الحرم الجامعي الجديد واختطاف أحد طلبة كلية الفنون من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها، حيث تم نقله مباشرة إلى سجن جنيد، وسط صمت من أمن الجامعة وتكتم من إدارتها.

وعبرت الكتلة عن رفضها للاعتداءات التي وصفتها بـ"الهمجية"، والتي تنفذها مجموعات طلابية ضد زملائهم داخل الحرم الجامعي، والتي شملت اعتداءات جسدية ولفظية، بما في ذلك الاعتداء على طالب كفيف في الحرم القديم.

وحملت الكتلة إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن حماية الطلبة وضمان سلامتهم داخل أسوار الجامعة، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المعتدين ووضع حد لهذه الانتهاكات. كما أكدت أن استمرار صمت الإدارة إزاء هذه الأحداث سيؤدي إلى مزيد من التعديات.

وطالبت الكتلة كافة الأطر الطلابية وجموع الطلبة بالتكاتف لمواجهة ما وصفته بـ"الظلم والتعسف"، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب إجراءات محاسبة المعتدين، ومحذرة من الإخلال بالوعود التي قطعتها إدارة الجامعة.

وأكدت الكتلة أن جامعة النجاح يجب أن تظل منارة للتعبير عن الرأي وحرية الفكر، رافضة أن تتحول إلى ساحة للقمع والممارسات البوليسية.