مؤسسة (سيدة الأرض) تختار الدكتور حسام أبو صفية شخصية العام الطبية 2024

أعلنت مؤسسة "سيدة الأرض" عن اختيار الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كـ"شخصية العام الطبية" لعام 2024، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الطواقم الطبية في قطاع غزة وسط ظروف صعبة وإمكانيات محدودة.

جاء اختيار الدكتور أبو صفية في ظل ما تعيشه المستشفيات في القطاع من نقص حاد في الموارد الطبية وتحديات مستمرة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستهدفة للمؤسسات الطبية والطواقم العاملة بها. وأكد مجلس أمناء المؤسسة أن الاختيار تم بالإجماع، مما يعكس التقدير الكبير لدوره القيادي والإنساني.

وقال الدكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيدة الأرض": "يجسد الدكتور حسام أبو صفية أيقونة للصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال المتغطرس. إن جهوده تظهر الزيف والعجز الذي تعاني منه المؤسسات الدولية في مواجهة ما يمارسه الاحتلال من إبادة ممنهجة ضد سكان غزة، دون رد فعل حقيقي يوقف هذه الغطرسة."

وأضاف الحسيني: "إن الدكتور أبو صفية يمثل الصورة الحقيقية للإنسان الفلسطيني الذي يتقدم بإنسانيته وضميره على الرغم من التحديات الكبيرة. لقد قاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة، ملتزماً بأداء واجبه الإنساني والوطني تجاه أبناء شعبه."

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "سيدة الأرض" تقوم باختيار شخصية العام الفلسطينية لتعكس الصورة الحضارية لفلسطين منذ 17 عاماً. وجاء شعار هذا العام: "ما بين الوجع والفخر تولد الحرية"، معبراً عن الأمل والتطلع نحو مستقبل أفضل رغم الصعوبات الحالية.

وأكدت المؤسسة من خلال بيانها أن اختيار الدكتور حسام أبو صفية يعكس التقدير العميق لتضحيات الطواقم الطبية التي تعمل في ظل ظروف استثنائية، مقدمةً نموذجاً يحتذى به في الالتزام والإنسانية.