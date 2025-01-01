على خطى الاحتلال .. السلطة تقرر وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمالها في فلسطين

أعلنت اللجنة الوزارية المختصة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات في السلطة الفلسطينية عن قرارها وقف بث قناة الجزيرة الفضائية وتجميد كافة أعمالها وأنشطتها في فلسطين بشكل مؤقت، بما في ذلك عمل مكتبها والصحفيين والعاملين فيها، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية.

وتقول اللجنة حسب ما نشرته وكالة وفا الرسمية أن القرار جاء نتيجة ما أسمته مخالفة القناة للقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها، مشيرة إلى أن الجزيرة بثت مواد وصفتها اللجنة بـ"التحريضية" والتقارير التي تحمل طابع التضليل وإثارة الفتنة، فضلاً عن تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، على حد تعبيرها .