4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام الجيش للبلدة القديمة بنابلس

أصيب أربعة شبان، أحدهم اصابته خطيرة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للبلدة القديمة في نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الإصابات شملت: شاب (30 عامًا) أصيب برصاص حي في الظهر، وهو في حالة خطيرة، شاب (26 عامًا) أصيب في الفخذ، وفتى (16 عامًا) أصيب في القدم، بالإضافة إلى إصابة متوسطة في الساق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة بعضها بالخطيرة.

وخلال الاقتحام، حاصرت قوات الاحتلال مقهى "الوديع" في البلدة القديمة، واعتقلت عدداً من الشبان. كما اقتحمت شارع سفيان وصادرت مركبة، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين استهدفوا القوات بوابل كثيف من الرصاص.

وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبة إسعاف، مما أعاق عمل الطواقم الطبية أثناء تقديمهم العناية للمصابين.