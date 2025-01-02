مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في طولكرم ويحققون إصابات مؤكدة

تصدى مقاومون فلسطينيون في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمين الرصاص والعبوات الناسفة، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف الجنود.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ عناصرها في سرية بلعا تصدوا لقوات الاحتلال في تمام الساعة 1:58 فجر اليوم، أثناء محاولتها هدم منزل الأسير محمد طلال أبو ياسين. حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتمكن المقاومون من استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف وعبوات ناسفة، مما أسفر عن إصابات في صفوف العدو.

في الساعة 2:53 فجراً، تمكن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية من نوع "هفنتير الفهد" (بوز نمر) في بلدة عنبتا، شرقي طولكرم، ما أسفر عن تدمير الآلية وإصابة الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق، بلدة عنبتا وبلدة بلعا المجاورة، حيث قامت بتدمير الممتلكات في المنطقة وهدمت منزل الأسير أبو ياسين. وعليه، قامت العائلة بإخلاء المنزل بعد تلقيها إخطاراً بهدمه. وقد دأب الاحتلال على هدم المنازل الفلسطينية في إطار سياساته العقابية.

هذا، وقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال كانت قد استهدفت نحو 30 آلية عسكرية، ترافقها جرافتان، في عملية هدم واسعة في بلدة عنبتا، شملت تدمير ممتلكات ومنازل فلسطينية.