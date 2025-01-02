25 شهيدًا منذ ساعات الفجر جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق مختلفة في غزة

استشهد 25 فلسطينيًا جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة. حيث أسفرت الغارات عن مقتل 10 شهداء في منطقة "جباليا النزلة"، بينما سقط 4 شهداء في "مخيّم الشاطئ"، في حين ارتقى شهيدان في منطقة "دوار فلسطين"، إضافة إلى 9 شهداء آخرين في "مخيّم المغازي".

وتواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف على القطاع، مما أسفر عن دمار واسع في المنازل والممتلكات، وارتفاع عدد الشهداء والمصابين، بينهم نساء وأطفال. وذكر مصدر طبي أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.