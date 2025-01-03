حماس: هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسي جريمة حرب تستدعي تحركا دوليا عاجلاً

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على المستشفى الإندونيسي والمنطقة المحيطة به في شمال قطاع غزة، ووصفت الهجوم بأنه جريمة حرب واستمرار لمخطط الإبادة والتهجير الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عدة منشآت حيوية داخل المستشفى، مما أدى إلى توقفه عن تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى إضرام النيران في عدد من المدارس والمنازل المحيطة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي تستهدف القطاع الطبي في غزة، ودعت الشعوب الحرة في العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء جرائمه المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهراً، في ظل دعم وتواطؤ واضح من الإدارة الأمريكية.