عضو بمركزي (م.ت.ف): السلطة تعدم مدنيين بحملة جنين

قال تيسير الزبري عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير وشقيق الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ إن السلطة تركت حالة من عدم الثقة وانعدام الارتياح من عمليتها العسكرية في جنين؛ التي اقتربت من الشهر.

وأكدّ الزبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هذه العملية خلفت مآثم وعمليات قتل واعدام لمواطنين مدنيين أبرياء؛ وهذا يطرح تساؤلات كبيرة حول هذه العملية.

وبين أن هذه العملية لم تحقق أي مكسب أمني او سياسي للسلطة؛ التي ضربت بعرض الحائط كل محاولات التهدئة في المخيم.

وأضاف :"شعبنا الفلسطيني هو الخاسر من هذه العملية؛ وكشعب فلسطيني نحن الخاسر الأكبر من هذه العملية؛ وإسرائيل وأجهزتها الأمنية وحلفائها هم الفائزون من هذه العملية".

وتهاجم السلطة منذ شهر كامل مخيم جنين؛ مخلفة حملتها مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم 6 من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينها عمليات اعدام وقنص لصحافية ولعائلة مدنية.

وانتقدت القوى والفصائل الفلسطينية الحملة التي تشنها السلطة بحق المخيم.